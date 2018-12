Hete zomer fnuikt kerstbomenopvang Technisch Atheneum: “Bomen hebben sproeiverbod niet overleefd” Yannick De Spiegeleir

04 december 2018

13u53 1 Zele Pech voor de Zelenaars die hun kerstboom vorig jaar hebben ingeleverd bij GO! Talent Technisch Atheneum in Zele om hem de komende kerstperiode te hergebruiken. De vijftig bomen sneuvelden door de aanhoudende droogte deze zomer. “We geven de moed niet op en organiseren in 2019 opnieuw een inzameling”, zegt directeur Tom Rydant.

Het klonk vorig jaar als een lumineus idee: in plaats van je kerstboom weg te gooien, planten de leerkrachten en scholieren van de afdeling Groen en Tuinbeheer van GO! Talent hem in de tuin van hun school aan de Alois De Beulelaan. Een jaar nadien haal je hem op om hem opnieuw te versieren en de kerstsfeer opnieuw in huis te halen. Zowel economisch als ecologisch klopt het plaatje volledig: je hoeft geen nieuwe boom te kopen en je recycleert. Helaas voor de school gooide de heetste zomer sinds het begin van de waarnemingen in ons land roet in het eten. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden van verdorde gazons en struiken, maar ook de sparren in de school moesten eraan geloven.

“De vijftig kerstbomen hebben de droogte inderdaad niet overleefd. Vooral het gebrek aan water speelde hen parten. Bovendien werden we geconfronteerd met het sproeiverbod”, verduidelijkt Rydant. Toch blijft de school achter het project staan. “Het weer van deze zomer was uitzonderlijk. Bovendien hebben onze leerlingen sowieso flink wat opgestoken van het project en de bomen die bij ons belandden zijn sowieso niet op de brandstapel geraakt. Ook dat is beter voor het milieu”, stipt de directeur aan.

Compensatie

Voor de Zelenaars die hun boom binnenbrachten voorziet de school voor deeltijds onderwijs wel een symbolische compensatie. “Vrijdag organiseren we een kerstmarkt op onze school waarbij bezoekers een nieuwe kerstboom kunnen aankopen. Wie vorig jaar een kerstboom bezorgde aan onze school ontvangt een kortingsbon van 5 euro om een nieuwe in huis te halen.”

Ondanks de mislukte ‘oogst’ van het eerste jaar hoopt Rydant dat de Zelenaars en inwoners van omliggende gemeenten warm blijven lopen voor het project. “We geven de moed niet op en lanceren daarom een nieuwe oproep. De kans is klein dat we opnieuw geconfronteerd worden met dergelijke uitzonderlijke klimatologische omstandigheden. Bovendien blijft de praktijkervaring die onze leerlingen Groen- en Tuinbeheer opdoen door het verzorgen van de kerstbomen onbetaalbaar. Het maakt deel uit van hun opleiding om bomen te verzorgen en juist aan te planten.”

Wie meer info wenst over het project of over enkele weken zijn kerstboom wil binnenbrengen bij de school kan voor meer info surfen naar http://www.go-talent.be/ of mailen naar kerstboom@GO-talent.be om een afspraak te maken.