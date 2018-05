Herman Van Driessche trekt lijst N-VA/Zele Vlakaf 05 mei 2018

02u25 1 Zele Herman Van Driessche zal in oktober de lijst trekken van het kartel N-VA/Zele Vlakaf. De lijst wordt binnenkort aangevuld met enkele oude bekenden en nieuwe gezichten.

Herman Van Driessche (60) trekt in oktober de lijst van het nieuwe, Zeelse kartel. Zijn partij N-VA trekt samen met Zele Vlakaf, de voormalige Lijst Massart, naar de verkiezingen in oktober. Van Driessche zetelt al sinds 2001 in de gemeenteraad. Als oppositieraadslid komt hij regelmatig tussen.





In het professionele leven is hij advocaat en die achtergrondkennis gebruikt hij dan ook in de gemeenteraad. "Een gedegen dossierkennis en een constructieve stijl bij de tussenkomsten zorgt ervoor dat hij vanuit de oppositie al punten kon realiseren. Omdat hij zoveel ervaring heeft, besloten N-VA en Zele Vlakaf samen om hem als lijsttrekker voor te dragen", zegt Miranda Van Eetvelde.





Herman is getrouwd met Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) en ze hebben samen vier kinderen. Behalve advocaat, is hij ook lesgever bedrijfsbeheer, burgerlijk recht en handelsrecht aan het PCVO. "We trekken naar de verkiezingen met de slogan 'Veilig thuis in een welvarend Zele'. Welzijn en veiligheid zijn dan ook de speerpunten van ons programma", zegt Van Driessche. Binnenkort stellen de partijen samen meer kandidaten voor. "Het beloven alvast enkele grote namen te worden, zowel nieuwe namen als oude bekenden."





(KDBB)