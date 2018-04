Hele school smijt zich op 'Annie' OLVI-PIUS X STEEKT MUSICALKLASSIEKER IN NIEUW JASJE KATRIJN DE BLESER

27 april 2018

02u45 0 Zele Meer dan tachtig leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van OLVI -Pius X staan komend weekend samen op de planken voor de musical 'Annie'. De 14-jarige Annabel De Wolf neemt de hoofdrol voor haar rekening. "Ik heb geen enkele ervaring met acteren en dansen."

"Zo'n 2.400 toeschouwers worden er verwacht voor onze musical", zegt Frederik Dupon, leerkracht in OLVI - Pius X. Afgelopen week werden de laatste details nog in orde gebracht in De Wiek. De voorbereidingen voor de musical startten al in september. "Dat was nodig, want onze studenten en leerkrachten combineren het acteren met zingen en dansen. Het hele spektakel gebeurt live onder begeleiding van een orkest dat verstopt zit in de coulissen. Hannes Beauprez is dirigent van dienst."





De 14-jarige Annabel werd uitgekozen om de rol van 'Annie' voor haar rekening te nemen.





"Ik was dolgelukkig toen ik hoorde dat ik de hoofdrol mocht spelen", zegt Annabel. "Ik speel intussen vijf jaar dwarsfluit, maar ik heb nog nooit wat gedaan met zang, laat staan met dansen en acteren. Het grootste publiek waarvoor ik ooit dwarsfluit speelde, bestond uit tien personen. Dit wordt iets helemaal anders. Ik verwachtte eigenlijk dat het gewoon een schooltoneeltje zou zijn, maar het werd een bijna professionele musical."





Ze mag dan geen ervaring hebben, Annabel heeft er enorm veel zin in. "Eigenlijk heb ik helemaal geen zenuwen. Het waren dan ook intense voorbereidingen de voorbije maanden. Zo kon ik deze week maar halve dagen naar school gaan en zijn er ook twee dagen dat ik geen les kan volgen. Gelukkig houden de leerkrachten daar rekening mee."





De musical mag gerust een bijna professionele productie genoemd worden. Voor bijna alle rollen werd auditie gedaan, zelfs voor de rol van de hond 'Sandy'. "We vroegen een inspecteur van de hondenbrigade in Brussel om de kandidaat-honden te komen screenen. De hond moet immers tegen luide muziek en veel volk kunnen", zegt Dupon.





Tachtig leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van de school werkten samen aan de musical. "Eigenlijk werkt de hele school mee aan het project. Zo werd ook het decor met verrijdbare trappen gebouwd door leerlingen en leerkrachten. De musical leeft echt op school, bij iedereen. Zo stelden onze leerlingen van het laatste jaar BSO al zelf voor om mee te komen afbreken, gewoon omdat de sfeer zo goed is", zegt Dupon.





Er zijn voorstellingen op 27, 28, 29 en 30 april.





Tickets en info: www.dewiek.be.