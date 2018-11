Heemkring viert jubileum met nocturne Yannick De Spiegeleir

13 november 2018

In het kader van 50 jaar Heem- en Oudheidkundige Kring Zele kan je zaterdag een bezoek brengen aan het Museum Zeels Erfgoed. Op de feestelijke nocturne voorziet het bestuur rondleidingen door de diverse collecties van de vereniging en in het documentatiecentrum. Ook zullen naast onze eigen bestuursleden andere deskundige sprekers een woordje uitleg geven omtrent de diverse museumthema’s. Bezoekers krijgen ook een hapje en drankje aangeboden van de vereniging. De nocturne vindt plaats van 19 tot 22 uur in het Henri Van Daelecentrum aan de Lokerenbaan 43. De toegang is gratis.