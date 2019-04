Harmonie Ste-Cecilia programmeert nieuwe editie Zele Zoemt Yannick De Spiegeleir

08 april 2019

19u07 0 Zele De Koninklijke harmonie Ste-Cecilia Zele is op vrijdag 26 en zaterdag 27 april al aan de negende editie van Zele Zoemt toe, dit jaar onder de noemer ‘Ceci n’est pas une danse’.

Dans, of toch niet? Dat is de vraag waarrond het hele muzikale gebeuren draait tijdens deze editie. De Harmonie Ste-Cecilia Zele flirt met de danssuite. Of, zij schuurt zich met haar hele lijf en leden tegen de oorspronkelijke dans aan, of, zij neemt er, haar goed kennende, eigengereid afstand van.

Bart Picqueur dirigeert, modern rederijker Stijn De Paepe presenteert en Sam Huysentruyt soleert op tenorsaxofoon. Het wordt een zwierige Zele Zoemt-editie, met maar liefst twee Belgische premières: Marc Van Delfts ‘Dance Suite’ en het Barrock-concerto van Bart Picqueur. En nog veel meer. Tickets zijn verkrijgbaar via https://www.dewiek.be/e425/zele-zoemt.