Harmonie Sinte-Cecilia zet jaar in met nieuwjaarsconcert

Koninklijke harmonie Sinte-Cecilia zet het nieuwe jaar in met de balletsuite 'De vuurvogel' van Igor Stravinsky. Dat doen ze tijdens hun nieuwjaarsconcert op zondag 14 januari. Behalve de Russische interpretatie van het Phoenix-verhaal staat muziek van Dmitri Sjostakovich, Bart Picqueur, Manuel de Falla en Pjotr Tsjaikovski op het programma.





De harmonie biedt toeschouwers ook een glaasje om te klinken op het nieuwe jaar. Toeschouwers die meer willen weten over componist Stravinsky en zijn werk, zijn voor het concert welkom. Musicoloog Giovanni Van Avermaet en dirigent Bart Picqueur geven dan een woordje uitleg. De inleiding gaat van start om 10.15 uur en het concert zelf begint om 11 uur in gemeenschapscentrum De Wiek. Tickets kosten 13 euro in voorverkoop via www.dewiek.be. (KDBB)