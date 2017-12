Hans Knop zal lijst trekken voor CD&V 02u28 0 Foto Geert De Rycke Hans Knop.

Hans Knop, fractieleider van de Zeelse CD&V-afdeling, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 de lijst trekken voor zijn partij. Dat hebben de partijgenoten unaniem beslist. Over de andere namen op de lijst is nog niets bekend. "We willen met een sterke ploeg naar de verkiezingen trekken", zegt kersvers lijsttrekker Hans Knop. "We willen Zele een nieuwe start geven als we aan zet komen. Wij geloven dat het beter kan en dat willen we heel graag tonen als we de kans hiertoe krijgen", klinkt het. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen moest CD&V nog nipt de duimen leggen voor het huidige bestuur, maar de partij kijkt positief naar de toekomst. "Met de partij willen we enkele asociale zaken zoals drugs en straatracen aanpakken. Wij willen ook luisteren naar iedereen, verenigingen leven hier heel hard en dat is ook een belangrijk punt voor onze partij", aldus Knop. "Als wij de verkiezingen winnen, is de grootste uitdaging ongetwijfeld een goede partner vinden. Wij willen niet met vijf verschillende partijen regeren, maar een stabiele coalitie vormen. Al is het afwachten wat oktober brengt", besluit Knop. (KBD)