Hans Knop "Alles begint bij respect" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Yannick De Spiegeleir

02 januari 2019

10u11 4 Zele Sinds deze week waait er een nieuwe wind door het gemeentehuis van Zele. Na 18 jaar neemt Hans Knop (CD&V) het roer over van Patrick Poppe (Open Vld) als burgemeester. "De hoge verwachtingen van de Zelenaar vallen samen met de ambitie van onze bestuursploeg om deze gemeente een nieuw elan te geven."

"We staan te popelen om Zele vast te pakken", klonk het enthousiast bij de voorstelling van het nieuwe gemeentebestuur. Het mag duidelijk zijn: voor Hans Knop is 2019 geen minuut te vroeg begonnen. Na twaalf jaar oppositie voeren in de gemeenteraad jeukt het bij de kersverse CD&V-burgervader om zijn bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Knop draait al even mee op het politieke toneel. In 2000 raakte hij een eerste keer verkozen in de gemeenteraad en beroepsmatig is hij actief als woordvoerder voor zijn partij in het Vlaams Parlement.

De Zeelse kiezer gaf in oktober een krachtig signaal: ruim een derde van de stemmen ging naar CD&V. Kopman Knop kroonde zich tot electoraal kampioen met meer dan 3.000 voorkeurstemmen achter zijn naam: drie keer zoveel als zijn voorganger Patrick Poppe.

Hoe heb je die verkiezingsavond

beleefd?

"Dat was een fantastische ervaring. 500 tot 600 mensen waren afgezakt naar de Kloosterstraat om mee te vieren. De manier waarop die mensen meeleefden en dat ook geuit hebben. Ik denk dat Zele dat nog nooit heeft meegemaakt. We werden daar zowat onthaald als halve rocksterren. Dat betekent tegelijkertijd ook dat mensen hoge verwachtingen hebben, maar daar hebben we geen schrik voor, want ook onze verwachtingen liggen hoog. Het valt samen met onze ambitie om Zele een nieuw elan te geven. We willen de Zelenaars terug fier maken op hun gemeente."

Hoe wil je dat concreet aanpakken?

"Alles begint bij respect. Respect vanuit het bestuur voor de Zelenaar, maar ook respect van Zelenaars voor elkaar. Straatracen, of achteloos zwerfvuil op straat gooien, bijvoorbeeld. Dat zijn vormen van respect die sommigen vandaag ontbreken. We kunnen heel wat ongenoegen wegnemen door kordaat op te treden tegen wie regels aan zijn laars lapt."

"Daarnaast moeten we de gezelligheid opdrijven in onze gemeente. Bijvoorbeeld door aangename en groene pleinen te creëren waar je op je gemak iets kan gaan drinken met vrienden zonder het gevoel te krijgen dat je op een autostrade zit. In Zele is er nooit een globale visie geweest over hoe onze gemeente naar de toekomst toe moet ontwikkelen. Daar willen we graag verandering in brengen."

Lokale politiek zit bij jou in de genen?

"Ik kom inderdaad uit een politiek nest. Mijn vader was ondervoorzitter van de toenmalige CVP en ook voorzitter van het ACW. Ook mijn moeder was actief het verenigingsleven. Dat sociaal en politiek engagement was bij ons thuis dus altijd aanwezig. Mijn vader heeft mijn eerste verkiezing als gemeenteraadslid nog meegemaakt, maar in februari 2001 is hij jammer genoeg overleden. Hij was toen al trots en ik durf te denken dat hij dat nu zeker ook zou zijn."

Wat voor een burgervader wil je zijn voor de Zelenaars?

"Ik wil aanspreekbaar zijn voor alle Zelenaars. Als gemeenteraadslid was ik al veel aanwezig op publieke evenementen. Dat zal nu nog toenemen, maar in de eerste plaats willen mijn ploeg en ik vooral luisteren naar zoveel mogelijk mensen vooraleer we een beslissing nemen. Mijn stelling is altijd al geweest dat je Zele niet bouwt vanachter een bureau in het gemeentehuis. We willen gericht naar mensen toestappen om beleid te maken. Finaal moeten wij als gemeentebestuur uiteraard de knopen doorhakken, maar dat mag niet gebeuren vooraleer we geluisterd hebben naar de mensen waarop die beslissing een impact heeft."

"Voor de verkiezingen hebben we Zele ingedeeld in tien wijken om op huisbezoek te gaan. Dan voel je heel sterk dat mensen bereid zijn om mee na te denken en te zoeken naar oplossingen als je ze de kans geeft om hun verhaal te doen. Die dynamiek kan ervoor zorgen dat we stappen vooruit zetten in Zele. Die insteek willen we een vaste stek geven in onze nieuwe manier van besturen. Over de winkelkern in onze gemeente kunnen we bijvoorbeeld veel ideeën hebben, maar die stellen niets voor als ze niet eerst zijn afgetoetst aan onze middenstand."

Eén van de grote uitdagingen waar

jullie voor staan, is het slaan van

bruggen tussen de verschillende

gemeenschappen in Zele.

"Dat klopt. Je voelt dat daar een stevige barrière aanwezig is. We moeten manieren vinden om dichter bij elkaar te komen. Alles begint bij met elkaar praten, in plaats van over elkaar. Het gaat over mensen aanzetten om Nederlands te leren zodat een babbel met de buren mogelijk wordt, of over ouders sterker maken zodat ze meer betrokken kunnen zijn op de schoolloopbaan van hun kind. Het bestuur van de moskee in Zele bestaat volledig uit jonge in Zele geboren en getogen mensen. Daar liggen kansen om contacten te leggen. We worden nooit allemaal hetzelfde, maar we moeten wel samen zoeken naar gemeenschappelijkheid. Taal is daar één aspect van, maar ontmoeting is ook belangrijk. En dat is de verantwoordelijkheid van elke Zelenaar. Daar moet iedereen zich een stukje voor engageren, want dat kunnen wij met het bestuur alleen niet bewerkstelligen."

Met Pieter Herwege krijgt Zele voor de eerste keren ook een schepen van 'Fiets'. Waarom hebben jullie die aparte bevoegdheid in het leven geroepen?

"Er zijn recent nog cijfers bekendgemaakt: de helft van de Vlamingen voelt zich niet veilig op de fiets. Dat is een tendens die ook aanwezig is in Zele. We hebben een centrum dat opgebouwd is rond de auto en waar pas in de tweede plaats aan de fietser wordt gedacht. Dat resulteert in schoolomgevingen die overspoeld worden met auto's terwijl die eigenlijk superveilig zouden moeten zijn voor kinderen. Het gevolg is dat ouders hun kinderen niet meer met de fiets naar school durven sturen. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht van steeds meer auto's op de weg. Het comfort om met de fiets te rijden, is te klein. Terwijl het wel het snelste middel is om door Zele te gaan."

"Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om auto's uit het centrum van Zele te bannen. We willen onze mobiliteit gewoon in de eerste plaats door een 'fietsbril' bekijken. Uiteraard moeten we ook rekening houden met de bereikbaarheid van onze handelaars voor mensen die slecht te been zijn of klanten die van buiten Zele komen. Het wordt een hele uitdaging, maar we kunnen in Zele niet meer om die denkoefening heen."

Hoe beleeft de nieuwe burgemeester van Zele de feestenperiode

van Kerstmis en Nieuwjaar?

"Dat was toch anders dan vorige jaren. Sinds 1 januari heb ik mijn volle veiligheidsbevoegdheden. Op die manier ga je oudejaarsnacht toch iets bewuster in. Je bent voorzichtiger. Als er iets gebeurt, moet je paraat staan. Het is een traditie onder vrienden dat we ook elk jaar naar Werchter gaan. Vanaf nu kan er op elk moment een telefoontje komen. Dan moet ik zorgen dat ik bereikbaar ben en weten hoe ik indien nodig snel naar Zele kan terugkeren."

Hoe is het nieuws van je

burgemeesterschap thuis onthaald?

"Mijn vrouw is even gedreven als ik als het om Zele gaat. Zij en de kinderen steunen mij door dik en dun. Al is alles wat er nu gebeurt voor mij, maar ook voor hen onbekend terrein. Ze weten thuis niet wat er op hen afkomt. Al zijn er voor hen ook zeker positieve kanten aan het verhaal. Ik zal veel meer in Zele zijn en niet meer voltijds in Brussel. Tussen mijn drukke taken door zal ik thuis eens sneller kunnen 'binnenwaaien'."

(YDS)

Meer over Zele

politiek

Zele