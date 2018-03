Handelaars leggen klanten in de watten op Kom'iesendag 12 maart 2018

02u40 0 Zele De tweede editie van de Zeelse Kom'iesendag kon opnieuw op heel wat volk rekenen.

De Zeelse handelaars van de vereniging 9240.be organiseerden afgelopen zaterdag allemaal wat speciaals in hun zaak in de vorm van workshop, demonstraties of degustaties. An Van Malderen won de eindejaarsactie van de middenstandsvereniging en kreeg daarvoor een bon ter waarde van 1.250 euro.





"Die moet ik tijdens de Zeelse Kom'iesendag uitgeven bij minstens tien verschillende handelaars van 9240.be. Een lange dag dus die zeker wat extra stress meebrengt. Ik heb zelfs al een beetje stress maar ik ben wel erg blij met dit geschenk", zegt de winnares die haar winnende aankoop deed bij Florist Hofman aan de Zandberg.





"Als deelnemende handelaar is het ook voor ons fijn om te zien dat een Zelenaar won", aldus de florist die tijdens de Kom'iesendag voor iedereen een corsage maakte. (KDBB)