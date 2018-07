Hair Salon Dinah is vriendelijkste handelaar Redactie

De Vriendelijkste Handelaars van Zele werden plechtig ontvangen op het gemeentehuis. Handelsgids organiseerde de zoektocht naar de vriendelijkste handelaar van de gemeente. Voor Zele werd Hair Salon Dinah uitgeroepen tot de Vriendelijkste Handelaar. Parfumerie Griet werd tweede, de derde plaats is voor Gotha Juwelen en de buurtwinkel en het tankstation Van Driessche - De Caluwe in Durmen eindigde op de vierde plaats. Ook het gemeentebestuur van Zele zette de vriendelijke handelaars in de bloemetjes.