Grote lenteschoonmaak 06 maart 2018

De milieuraad en de jeugdraad van Zele organiseren zaterdag 10 maart een grote lenteschoonmaak in de straten van de gemeente. Iedereen is welkom om samen met buren, familie en vrienden mee te helpen om de gemeente netjes te maken. Iedereen die mee wil helpen, verzamelt zaterdag om 13 uur aan de parking voor het gemeentehuis. Daar worden de wijken dan opgedeeld. Info is te verkrijgen op de milieudienst: 052/45.98.44 of milieu@zele.be. (KDBB)