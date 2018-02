GMVW bouwt nieuwe appartementen in Plezantstraat 21 februari 2018

02u34 0 Zele Sociale bouwmaatschappij GMVW liet elf nieuwe woningen bouwen in de Plezantstraat voor vijftigplussers. Meteen maakten ze ook werk van de renovatie van veertien bestaande woningen.

In de Plezantstraat liet de sociale bouwmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw (GMVW) nieuwe appartementen bouwen. "Het gaat om elf appartementen met twee slaapkamers die elk beschikken over een garage in de achterliggende tuin. We richten ons op huurders die ouder zijn dan 55 jaar om hun intrek te nemen in de appartementen", klinkt het bij GMVW. "De locatie is ideaal: dichtbij het centrum, op wandelafstand van de winkels en van alle voorzieningen."





De verwezenlijking van het project kostte GMVW 1,8 miljoen euro. "Meer dan oorspronkelijk geraamd was", klinkt het. "Dat komt omdat de aannemer, die aan de bouwwerken begon in 2016 failliet ging, zodat we de werken opnieuw moesten aanbesteden. Door het faillissement liepen de werken ook nog eens vertraging op."





GMVW maakte het voorbije jaar ook werk van de renovatie van veertien woningen in de Burgemeester Van Ackerwijk. "Eerder werden al 81 woningen gerenoveerd. Nu ook deze laatste veertien een renovatiebeurt kregen, zijn we rond." De buitengevel van de woningen werd verwijderd en vervangen door een isolatielaag met steenstrips en er werd een open keuken ingericht. Het gaat om woningen met vier of met twee slaapkamers. De woningen met vier slaapkamers beschikken nu ook over twee badkamers. "Ideaal voor grote gezinnen." (KDBB)