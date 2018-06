Gestolen kraan en trailer in Brussel teruggevonden 21 juni 2018

In de nacht van zondag op maandag zijn op de Zeedijk in Mariakerke bij Oostende een werfkraantje en een trailer gestolen. Het gaat om de eigendommen van de firma Special Renting Van Zele uit Zele.





"De kraan en trailer waren verhuurd aan een onderaannemer van Eandis om elektriciteitswerken uit te voeren op de Zeedijk. Maandagmorgen bleken ze spoorloos", zegt zaakvoerder Bart Van Zele. Hij plaatste een oproep op Facebook om de gestolen kraan en aanhangwagen terug te vinden. "En een halve dag later had ik al prijs. Een kennis zag ze staan langs de Havenlaan in Brussel. Ik belde meteen de politie en ging ook zelf kijken. Het ging effectief om mijn kraan en trailer. De dieven vervingen de nummerplaten door Poolse exemplaren", vertelt Bart. Van de dieven zelf was geen spoor. De politie is bezig met een onderzoek, onder meer op basis van camerabeelden. "Ik ben opgelucht dat ik na een halve dag mijn kraan en trailer al terug heb", besluit Van Zele. (BBO)