Gemeenteschool wuift chef Lode De Roover uit

25 januari 2019



De Zeelse jeugd staat als één man achter chef Lode De Roover van restaurant Fleur de Lin die volgende week zijn opwachting maakt in de finale van Bocuse d’Or. Vrijdagochtend werd met spandoeken, vlaggen en wimpels onthaald op de gemeentelijke basisschool van Zele. De klasjes van juf Griet en juf Katrien waarvan ook De Roovers kinderen, Louis en Jules, deel uitmaken hadden hun uiterste best gedaan om hun held en zijn team veel succes te wensen. Een mooie opsteker voor de chef die woensdag aantreedt in de finale van de culinaire wedstrijd.