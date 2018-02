Gemeente zoekt vier seizoensarbeiders 17 februari 2018

Het gemeentebestuur van Zele is op zoek naar drie seizoensarbeiders groen, milieu en begraafplaatsen. Er wordt ook gezocht naar een seizoensarbeider voor het onderhoud van gebouwen, technieken, feestelijkheden en signalisatie. Kandidaten hebben geen diploma nodig, ervaring is wel een pluspunt. De volledige vacatures zijn te vinden op de gemeentelijke website. Solliciteren kan nog tot 4 maart aan de hand van een brief aan het college van burgemeester en schepenen of online via www.zele.be. (KDBB)