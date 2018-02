Gemeente zoekt licht- en geluidstechnicus voor De Wiek 22 februari 2018

02u41 0

Het gemeentebestuur van Zele is op zoek naar een geluids- en lichttechnicus. Die moet gebruikers van gemeenschapscentrum De Wiek ondersteunen zodat ze zo autonoom mogelijk hun activiteiten kunnen organiseren. Het gaat om een voltijdse functie op niveau C. Kandidaten moeten beschikken over een diploma secundair onderwijs. Ervaring met licht en geluid is een pluspunt. Solliciteren kan nog tot 7 maart aan de hand van een brief aan het college van burgemeester en schepenen of door online te solliciteren. Meer info over de functie is te vinden op de gemeentelijke website www.zele.be. (KDBB)