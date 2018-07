Gemeente zet in op milieubewust sorteren Koen Baten

22 juli 2018

11u37

De gemeente Zele wil zijn bewoners meer milieubewust laten sorteren op openbare plaatsen. Om deze boodschap kracht bij te zetten werden er op het sport- en wandelpark 'Ter Elst' ter hoogte van het skatepark twee duovuilnisbakken geplaatst. "Met de plaatsing van deze vuilnisbakken willen we een duidelijk signaal geven dat milieu en duurzaam recycleren voor Zele een prioriteit is. Samen met IDM voeren we hier een doordacht beleid rond", aldus Geert Roosenboom. De gemeente werkt ook samen met de Propere Pioniers om alles proper te houden, maar vraagt ook van de bezoekers aan het park een extra inzet en stimulans om hier aan mee te werken. "We willen ook blijven inzetten op de sensibilisatie hiervan en hopen dat de bewoners willen meewerken aan een proper park", klinkt het.