Gemeente verscherpt toezicht op werven op openbaar domein: “Burgers moeten tijdig geïnformeerd worden” Yannick De Spiegeleir

06 maart 2019

15u30 0 Zele Het Zeelse gemeentebestuur heeft de afspraken met aannemers en nutsbedrijven voor werken op het openbaar domein op scherp gesteld. “Goede afspraken maken immers goede vrienden”, zegt schepen van Openbare Werken Pieter Herwege (CD&V). Aannemers die zich niet aan de afspraken houden riskeren een pv en de werken zullen worden stilgelegd.

Een aannemer die onaangekondigd één of meerdere afsluit: dat moet voortaan voltooid verleden tijd zijn in Zele. Herwege pleit voor een cultuurverandering op vlak van openbare werken in Zele. “Werken moeten worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden, en voor fietsers en voetgangers die de werfzone passeren. Ook de veiligheid en het comfort van die laatsten zijn voor ons heel belangrijk”, zegt de schepen.

Het gemeentebestuur stelde vaste dat bepaalde aannemers niet altijd tijdig of onvoldoende communiceren. “Waardoor mensen plots vaststellen dat hun straat is afgesloten of dat het voetpad voor hun deur of oprit is opgebroken. Met deze toestanden willen we komaf maken. Daarom zetten we een aantal afspraken op scherp, en kijken onze gemeentediensten vanaf nu ook veel strenger toe op het naleven van die afspraken”, stelt de schepen.

Aannemers wordt gevraagd om buurtbewoners ten laatste een week voor de starten van de werken op de hoogte te stellen. “Buurtbewoners moeten tijdig verwittigd worden over de aard en de duur van de werken die in hun straat gepland zijn. Ze moeten ook een kopie van de strooibrief die ze ronddelen in de buurt aan het bestuur bezorgen.”

Voor grotere werken ligt de deadline nog vroeger: ten laatste drie weken op voorhand. “De vergunning voor werken met een inname- of signalisatieplan moet tijdig aangevraagd worden. Dit maakt het mogelijk dat we tijdig de nodige afspraken rond minder hinder kunnen maken, en dat buurtbewoners op tijd verwittigd kunnen worden”, stelt Herwege.

Als de termijn voor de vergunningsaanvraag of communicatie met de buurt niet wordt gerespecteerd zal geen toelating voor de werken gegeven worden. “Wanneer we vaststellen dat werken dan toch worden uitgevoerd, of dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, kan er Proces-verbaal opgemaakt worden en kunnen de werken worden stilgelegd”, geeft de schepen aan.

Inwoners die problemen vaststellen met werken op het openbaar domein in hun buurt, of denken dat de regels niet zijn gevolgd, kunnen daarover steeds contact opnemen met de gemeentelijke diensten. Meer informatie via www.zele.be.