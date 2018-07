Gemeente start met pamperbank Koen Baten

26 juli 2018

De gemeente Zele start binnenkort met een pamperbank om jonge en kwetsbare gezinnen in armoede te ondersteunen. De pamperbank is een initiatief van Samen Sterker, waar Zele graag in wil meestappen. Ze willen dit doen door op vijf verschillende plaatsen ongebruikte luiers in te zamelen en deze vervolgens te verdelen onder de meest kwetsbare jonge gezinnen.

Je kan je luiers binnenbrengen bij Het huis van het Kind in Zele, VZW OKO&ZO, Ontmoetingshuis De Kolleblomme, het OCMW en de CM. Drie vrijwilligers zullen daarna instaan om de luiers te verzamelen en in te pakken. De herverdeling zal daarna gebeuren via het 'Huis van het Kind Zele' en het Noodwinkeltje. Per 25 luiers betaal je één euro. Klanten van het OCMW met een attest van maatschappelijk werker hebben recht op gratis pampers.