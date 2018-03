Gemeente start met kindergemeenteraad 20 maart 2018

In Zele werd gestart met een kindergemeenteraad. Kinderen van alle zesde leerjaren van de Zeelse basisscholen konden zich kandidaat stellen. Die zal voortaan vier keer per schooljaar vergaderen. Leerlingen stelden zich kandidaat aan de hand van een heuse verkiezingscampagne, waarna de medeleerlingen nadien mochten stemmen. Tijdens de zittingen worden verschillende onderwerpen besproken zoals sport, milieu, verkeer, school en jeugdbewegingen. Tijdens de slotzitting in mei van dit jaar stellen de kindergemeenteraadsleden alle resultaten voor aan het grote publiek.





