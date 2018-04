Gemeente ruimt onkruid op in goten 07 april 2018

Zele zal gedurende de hele maand april op verschillende locaties het onkruid laten verwijderen in de goten. Dit gebeurt door de firma Anrob. Het veegplan is deze week gestart en loopt nog tot 25 april. Elke dag zal er een nieuwe straat of regio onder handen worden genomen. Tijdens het verwijderen van het onkruid is er een parkeerverbod in de straten dat aangegeven zal worden. De gemeente roept op om je wagen zeker tijdig te verplaatsen. Wie meer info wil over het veegplan van de gemeente, kan de info opzoeken via www.zele.be/veegplan. (KBD)