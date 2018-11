Gemeente plant vredesboom Yannick De Spiegeleir

26 november 2018

Om de herdenking rond 100 jaar Groote Oorlog af te sluiten heeft het gemeentebestuur afgelopen week een vredesboom aangeplant in Park Peeters. De boom werd geschonken door het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Als tegenprestatie werd gevraagd aan de gemeente om een charter te onderschrijven waarbij men zich engageert te ijveren voor het behoud van de vredesboom als symbool voor de toekomst. Een vraag waar de gemeente meteen mee instemde. Het ondertekend charter zal later bezorgd worden aan het ANB. De locatie van de vredesboom is heel bewust gekozen. De vredesboom werd schuin tegenover de vrijheidsboom geplant. Dit zorgt ervoor dat men in de toekomst tijdens de 11 november wandeling beide bomen zal passeren. “Met deze vredesboom te planten sluiten we de herdenking op een mooie en ingetogen manier af die ook de komende jaren zichtbaar is” zegt schepen van Milieu Geert Roosenboom (Open Vld).