Gemeente ontvangt subsidies voor sociale tewerkstelling en asbestafbouw Yannick De Spiegeleir

19 december 2018

16u57 0 Zele De gemeente Zele kreeg deze week goed nieuws. Voor zowel het beroep doen op werknemers uit de sociale tewerkstelling als het treffen van maatregelen om de milieudoelstellingen inzake asbestafbouw te behalen, mag de gemeente rekenen op financiële steun van de Vlaamse Regering.

De gemeente Zele doet reeds sinds verschillende jaren beroep op werknemers uit de sociale tewerkstelling voor het onderhoud van het openbaar groen. Zo staan onder andere de Wase Werkplaats en SpoorTwee in voor het onderhoud van de plantsoenen in de wijken. Het inzetten van arbeiders uit de sociale tewerkstelling voor milieugerelateerde taken wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. In dit kader ontving de gemeente Zele voor het werkjaar 2017 maar liefst 11.933,25 euro.

Daarnaast werd er door de gemeente sterk ingezet om de Vlaamse milieudoelstellingen inzake asbestafbouw en een ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ te realiseren. De aanmoedigingen vanuit de gemeente tot verwijdering van asbesthoudende materialen zal leiden tot een verhoogde toevloed van asbestcement op de gemeentelijke recyclageparken. Om deze extra kosten te compenseren, ontving de gemeente een enveloppesubsidie van 31.572,93 euro.