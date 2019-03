Gemeente legt eerste steen van jeugd- en sportcomplex: “Zelenaars krijgen kans om mee de naam te bepalen” Yannick De Spiegeleir

08 maart 2019

14u17 0 Zele Sportschepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele) en schepen Johan Anthuenis (CD&V) hebben vrijdagochtend de eerste stenen gelegd van het gemeentelijke sport- en jeugdcomplex aan de Zandberg. “Deze infrastructuur zal meer Zelenaars aanzetten om te sporten”, klinkt het.

In hun hoedanigheid als schepen van Sport en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf namen De Donder en Anthuenis de honneurs waar namens de gemeente. “Dit is niet zozeer de eerste steen voor een nieuw gebouw”, zegt Anthuenis, “dit is vooral de eerste steen van een nieuw project.” De Donder vult aan: “Behalve de nieuwe thuis voor heel wat Zeelse sportverenigingen wordt het nieuwe indoor-complex onder meer het centrale punt voor een uitgebreide sportieve vakantie voor vele Zeelse kinderen”.

De werkzaamheden aan de fundering werden vorig jaar reeds aangevat. Vanaf nu zal het bouwwerk pas echt uit de grond rijzen. Het complex bevat een combi-sporthal waarbij op heel wat velden tegelijk zal kunnen gesport worden. Het bevat eveneens een turnhal, een bokszaal, een dojo voor de judo en karate en een rope skipping‐ en danszaal. Volgens de huidige planning zullen de werken afgerond zijn in februari 2020. Het is de bedoeling om in de gemeenteraad later deze maand het bestek voor de aanstelling van een ontwerper voor de omgevingsaanleg te laten goedkeuren.

Afspraken maken

“Er is nog heel wat werk aan de winkel”, aldus Anthuenis (CD&V). “Toen wij het dossier overnamen bleek er nog geen concept te zijn wat betreft de exploitatie, nochtans de kern van de hele realisatie. En inzake de concessie voor de cafetaria is al heel wat advies ingewonnen, maar is het voor de invulling eveneens van nul beginnen. De afspraken met de geïnteresseerde sportverenigingen omtrent de ingebruikname van het gebouw moeten nog allemaal worden gemaakt en het samenspel met de buitensport moet nog gefinaliseerd worden. Ook vele Zeelse scholen hebben interesse om de uren overdag in te vullen en met hen zal zeker ook de nodige afstemming gebeuren.”

Ruimer aanbod

In overleg met alle betrokkenen komt er een uitbreiding van het sport‐ en vrijetijdsaanbod. “Met goede afspraken omtrent de kwalitatieve opvang van kinderen vooraf en op het einde van de sportkampen”, benadrukt De Donder (Leefbaarder Zele). “We geven zo een passend antwoord op een grijze zone, binnen het huidige aanbod en zullen hiervoor ruim contact opnemen met mogelijke partners. Een uitbreiding van betaalbare gemeentelijke sportkampen naar alle schoolvakanties, en een verbreding van het aanbod naar milieu en cultuur behoren tot de mogelijkheden. We verwachten eveneens dat deze nieuwe infrastructuur meer Zelenaars zal aanzetten om te sporten.”

De dienst vrije tijd heeft een voorstel klaar om tot de naamkeuze voor de nieuwe sporthal te komen. “Alle Zelenaars en ook de adviesraden krijgen de kans om mee de naamkeuze te bepalen”, besluit Anthuenis.