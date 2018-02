Gemeente houdt kinderen bezig in krokusvakantie 06 februari 2018

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten hebben een aantal activiteiten voor kinderen gepland tijdens de krokusvakantie. Kinderen kunnen onder andere deelnemen aan een workshop glas graveren, chemieproefjes doen, op de skilatten gaan staan of gewoon genieten van een filmpje. Het uitgebreide programma werd samengesteld door de cultuurdienst, de jeugddienst en de sportdienst. Info en inschrijven kan in gemeenschapscentrum De Wiek of via www.dewiek.be.





