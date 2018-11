Gemeente en politie openen jacht op straatracers: “Plaatsverbod uitspreken op basis van nieuwe omzendbrief” Yannick De Spiegeleir

26 november 2018

16u37 0 Zele Het Zeelse gemeentebestuur en de politie hebben een nieuwe wapen om straatraces de kiem in te smoren. Een nieuwe omzendbrief van het parket laat het toe om straatracers te vatten als ‘overlastbende’. “Als gemeente zullen we na de nodige vaststellingen een plaatsverbod kunnen uitspreken voor roekeloze chauffeurs”, zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).

Het is intussen al zeven jaar geleden dat twee jonge tieners het leven lieten op de Europalaan na een crash tijdens een straatrace. De afgelopen jaren werd het stiller rond het fenomeen, maar de laatste maanden nemen ook de lokale politie en het gemeentebestuur van Zele akte van het stijgende aantal meldingen van chauffeurs die met hun auto over de straten razen. Ook op sociale media spreken Zelenaars hun ongenoegen uit over de onveilige verkeerssituaties die straatraces her en der creëren voor andere weggebruikers. De politie deed al gerichte controles, maar straatracers oppakken of hun auto in beslag nemen is echter niet altijd een eenvoudige zaak. Eerst moet de rechtbank zich daarover uitspreken. In het verleden werden wel al rijverboden uitgesproken door de politierechter, maar straatracers blijven wel de kop opsteken.

Door middel van een nieuwe omzendbrief van het parket in het kader van straatcriminaliteit en onaangepast gedrag in het verkeer breiden de mogelijkheden van de ordediensten nu wel uit. De richtlijnen zijn deze maand van kracht. Al moeten het ‘onaangepast rijgedrag’ wel aan een aantal criteria voldoen: “Het moet gaan om een groep van minstens twee personen, het moet zich in een bepaalde periode afspelen en het gebeuren op straat moet bezorgdheid en angst bij de burger opwekken”, somt burgemeester Poppe de voorwaarden op.

De politie zal nu nauwgezet in kaarten brengen welke straatracers aan die criteria voldoen om hen sneller en strenger te kunnen aanpakken. Zo zal de gemeente een plaatsverbod kunnen opleggen aan de overtreders. Daarbij worden ze ontzegd om zich voor een uitgesproken periode nog te vertonen in een bepaalde straat of buurt. “Wie een plaatsverbod niet respecteert, riskeert een GAS-boete en zelfs een bestuurlijke aanhouding”, verduidelijkt Poppe. De gemeente en politiek zullen ook sterk inzetten om jongeren te sensibiliseren over de nieuwe maatregelen. “Het onaangepast rijgedrag moet stoppen. We willen een hard beleid voeren. Door deze richtlijnen van het parket onmiddellijk toe te passen, hopen we de problemen onmiddellijk aan te pakken. Racers hebben geen plaats in onze gemeente”, besluit de Zeelse burgervader.