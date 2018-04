Geldboete en rijverbod voor fikse snelheidsovertreding 21 april 2018

Joeri D. uit Zele moet een geldboete van 800 euro betalen voor een stevige snelheidsovertreding in het centrum van zijn gemeente. De jongeman reed op de Oude Kouterdreef aan een snelheid van 94 kilometer per uur, waar er slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. De bestuurder besefte dat hij een fout maakte en zal dit naar eigen zeggen in de toekomst proberen voorkomen. Naast zijn geldboete kreeg hij ook een rijverbod van 30 dagen opgelegd. (KBD)