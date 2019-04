Geert D’hooghe is nieuwe voorzitter Open Vld Yannick De Spiegeleir

11u06 3 Zele Geert D’hooghe (35) is de nieuwe voorzitter van Open Vld Zele. Hij neemt de fakkel over van Marc Verberckmoes.

“Ik ben trots om opgevolgd te worden door een jeugdige en gedreven partijgenoot”, zegt Verberckmoes. “We trekken de kaart van vernieuwing binnen onze partij en ik ben er zeker van dat dit zijn vruchten zal afwerpen.” Ook D’hooghe heeft woorden van lof voor zijn voorganger. “Marc is altijd een verzoener geweest. Hij slaagde er in om onze partij als een team te laten spelen. Ik wil werk maken van een positief elan voor onze partij. We willen positief oppositie voeren, maar ook de pijnpunten durven benaderen.” Politiek zit in de genen bij D’hooghe. Zijn grootvader Jules Heirman was destijds provincieraadslid voor de toenmalige PVV.