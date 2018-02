Geen lopende dossiers over radicalisering 23 februari 2018

02u52 0

Bij het Zeelse Huis van het Kind ROTZ kwamen nog geen vragen of meldingen binnen over radicalisering. Dat blijkt uit een navraag van oppositiepartij N-VA.





Zele is één van de gemeenten die een de radicaliseringsambtenaar aangesteld heeft nadat ze daarvoor subsidies kregen van de Vlaamse regering. Die moet mee de strijd tegen radicalisering aangaan en dat binnen het Huis van het Kind. "De Huizen van het Kind functioneren als instanties waar alle gezinnen terecht kunnen, dus ook gezinnen waarin er een radicaliseringsproblematiek is. We vroegen ons dan ook af wat de resultaten hiervan zijn", zegt Herman Van Driessche (N-VA).





"Daaruit bleek dat er geen enkele in verband met radicalisering binnen kwam bij ROTZ. Dat klopt niet met de maatschappelijke situatie in Zele", zegt Van Driessche. "In het verleden is al gebleken dat er in onze gemeente inwoners zijn met bepaalde sympathieën. We stellen ons er dan ook vragen bij dat er geen vragen daarover binnenkomen."





Volgens burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) zijn er op dit moment geen lopende dossiers over geradicaliseerde inwoners. De radicaliseringsambtenaar, of inclusiewerker, verricht nu voornamelijk preventief werk. (KDBB)