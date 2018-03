Geen Dorp van de Ronde, wel volksfeest 30 maart 2018

Zele mag dan wel net geen Dorp van de Ronde geworden zijn, het volksfeest zal er niet minder zijn. Net als vorig jaar worden er een aantal feestzones voorzien langs het parcours. Vzw Droomhuis zorgt voor koers op groot scherm op de Zandberg. Ook voor mensen die minder geïnteresseerd zijn in koers, maar het feest toch niet willen missen, is er wat voorzien. "Tot 23 uur draaien verschillende dj's hier de plaatjes aan elkaar", klinkt het bij de organisatoren. Behalve de feestzone op de Zandberg zijn er ook feestzones in de schoolomgeving van Huivelde en ook op het Julie Billiartplein aan de Kouterkerk kunnen supporters terecht om samen naar de koers te kijken. (KDBB)