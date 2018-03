Geboortebomen voor alle kindjes geboren in 2017 16 maart 2018

Zeelse kinderen die vorig jaar geboren werden, konden allemaal een geboorteboom afhalen bij de gemeente. In 2017 werden in Zele 198 kindjes geboren. De Zeelse milieuraad organiseerde samen met de Gezinsbond een heel evenement in het kader van de bedeling van de geboortebomen. "Elk jaar merken we dat het evenement aanslaat. Vele ouders komen een geboorteboom afhalen. Het is immers een symbool voor het opgroeien van een kind en het geeft een mooie ecologische weerklank", zegt schepen van Milieu, Geert Roosenboom (Open Vld).





(KDBB)