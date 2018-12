Gasboiler zorgt voor brand in woning Koen Baten

01 december 2018

Op de Kouterstraat in Zele is deze ochtend een brand ontstaan in een woning. Het vuur ontstond op het gelijkvloers in een aparte ruimte van een woning. “Vermoedelijk is de brand ontstaan door een boiler in de ruimte", aldus commandant Luc De Block. “Op het moment van de brand waren de bewoners aanwezig, maar zij konden allemaal tijdig naar buiten en niemand raakte gewond”, klinkt het. De brandweer had het vuur snel onder controle. Om zeker te zijn werden enkele toestellen naar buiten gehaald zodat het vuur niet opnieuw zou oplaaien. De ruimte liep wel een beetje rook en waterschade op, maar het woongedeelte is nog bruikbaar. De brandweer liet de woning wel grondig verluchten, en er moest ook een controle gebeuren in de woning omdat het om gasboiler ging. De straat was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer tijdens de brand.