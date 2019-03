Frederic kroont zicht tot Miss Travestie België Yannick De Spiegeleir

07 maart 2019

17u45 4 Zele In ‘Salons Mantovani’ in Oudenaarde is Zelenaar Frederic Coosemans onlangs verkozen tot Miss Travestie. Als ‘Miss Thalia’ haalde de showqueen het van vier andere kandidates.

De verkiezing van Miss Travestie België staat hoog aangeschreven in het circuit van transformisten. Op het evenement tekenden meer dan 900 aanwezigen present. “Miss Travestie is de grootste verkiezing in haar soort in ons land”, zegt Coosemans, alias Miss Thalia. Coosemans heeft al zeventien jaar ervaring als danser en waagt zich sinds zeven jaar aan optredens als showqueen. “De diversiteit van mijn act en mijn danskwaliteiten hebben de jury overtuigd om mij uit te kiezen als winnares”, verkondigt Miss Thalia trots. “Ik hoop dat de naamsbekendheid die ik krijg door de titel een boost kan betekenen voor mijn optredens en mijn gezelschap.”

Zelenaars die Miss Travestie België 2019 aan het werk willen zien, krijgen in de maand juni een kans. “Dan plannen we met ons gezelschap vzw Madame Zaza Project opnieuw een optreden in het Gildenhuis. Tijdens Roparun zullen we daarvoor flyers ronddelen zoals elkaar.”