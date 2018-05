Fonteinhof wordt omgetoverd tot speelstraat 16 mei 2018

02u33 0

Vanmiddag organiseert het Huis van het Kind ROTZ de Reis Rond de Wereld. Het Fonteinhof wordt omgebouwd tot een bruisende speelstraat voor kinderen van drie tot twaalf jaar.





Daarmee wordt het startschot gegeven voor de Week van de Opvoeding, een campagne voor ouders en voor iedereen die met opvoeding bezig is. Het thema dit haar is 'Opvoeden is samenspel'. Ouders kunnen vanmiddag van 14 tot 17 uur terecht in het ROTZ-kaffee dat voor de gelegenheid ingericht wordt aan het Fonteinhof.





Iedereen is welkom. (KDBB)