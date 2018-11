Fleur de Lin-chef Lode De Roover tevreden met 15 op 20 in Gault&Millau: “Focus op Bocuse d’Or” Yannick De Spiegeleir

05 november 2018

18u35 1 Zele Enkele maanden voor de Zeelse chef Lode De Roover de eer van ons land verdedigt in de internationale kookwedstrijd ‘Bocuse d’Or’ bedeelt Gault&Millau zijn restaurant Fleur de Lin opnieuw met een score van 15 op 20.

Na zes jaar is Fleur de Lin intussen uitgegroeid tot een certitude in de gastronomische gids. Met 15 op 20 bevestigt de Zeelse trots haar culinaire status. “Uiteraard is een stijging altijd nog mooier dan een stabiele score, maar momenteel ligt mijn focus op Bocuse d’Or. Daar zal ik als enige chef ons land vertegenwoordigen. Dat is voor mij nog specialer dan een vermelding in Gault&Millau: een eer die nog andere chefs in ons land te beurt valt. Al zijn we uiteraard tevreden met het mooie rapport dat de gastronomische gids over ons heeft geschreven. Dat is mede dankzij het sterke team achter mij, waar we al drie jaar op kunnen rekenen.”

De Roover verwacht dat de culinaire kennis die hij opdoet in het kader van Bocuse d’Or zich in de toekomst ook zal weerspiegelen in de keuken van Fleur de Lin. “De voorbereiding is heel intensief, als chef blijf ik groeien.” Ook het behalen van een Michelinster blijft een ambitie. “Michelin volgt ons nauw op en aan het begin van de zomer had ik nog een intensief gesprek met hen. We zien wel wat de toekomst brengt. Mijn eerste doel is nu om ons land naar de wereldtop te stuwen tijdens Bocuse d’Or.”