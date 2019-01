Fladderen, zweven en yoga tijdens eerste kamp bij Studio Pluim Geert De Rycke

08 januari 2019

Studio Pluim organiseerde voor het eerst een Fladderkamp. Tijdens zo’n kamp leren kinderen op een speelse manier om te ontspannen.

“Ons allereerste Fladderkampje kreeg als thema ‘Licht en donker’, een thema dat mooi past bij deze tijd van het jaar”, zegt Sarah van Studio Pluim in Zele. Een achttal kinderen leerden op een speelse manier de zonnegroet en de maangroet. “Ze leren ook hoe ze kunnen fonkelen als sterretjes en hoe te wandelen op de maan.”

De basistechnieken van yoga werden aangeleerd aan de hand van hoe dieren bewegen en leven. En bij Studio Pluim gaan ze nog een stapje verder dan enkel bewegen: in het teken van sterrenyoga werden er ook sterrenkoekjes gemaakt én gegeten. Om het kamp af te sluiten was er een yogasessie in het donker. Glow-in-the-darkspullen maakten dat meteen wat aangenamer.

Info: www.studiopluim.be.