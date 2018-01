Fitness-verwensessie in De Welle 19 januari 2018

In lokaal dienstencentrum De Welle staat dinsdag 23 januari een re-fit verwensessie op het programma. Dat is een fitnesssessie met nadien een hand- of voetmassage. Die gaat door in dienstencentrum De Welle, Koevliet 3. Deelnemen kost 1 euro. (KDBB)