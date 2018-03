Filmavond met balletschool Diaghilev 03 maart 2018

02u37 0

Balletschool Diaghilev organiseert voor de eerste keer de filmavond 'Let's popcorn'. Op het programma staan een tekenfilm voor de jongsten en een langspeelfilm voor ouderen in de balletzaal van de school. Op zaterdag 10 maart om 18 uur start de Nederlandstalige versie van de tekenfilm 'Belle en het Beest', om 20 uur gaat de film 'Beauty and the beast' van start. Iedereen is welkom om mee te kijken in de balletzaal, Heilig Hartplein 12. Inkom kost 2 euro per persoon. Lekkers om te knabbelen en drank is ter plaatse te koop. (KDBB)