Fietspunt aan station opnieuw operationeel UITBATING IN HANDEN VAN MO-CLEAN ER KUNNEN OOK FIETSEN GEHUURD WORDEN KATRIJN DE BLESER

05 juli 2018

02u38 0 Zele Het Fietspunt aan het station is opnieuw operationeel. Dit na bijna twee jaar afwezigheid nadat NMBS zich uit het project terugtrok. Opnieuw een Fietspunt betekent niet alleen een fietsherstel- en verhuurdienst, maar ook extra sociale controle in de stationsomgeving.

Het Fietspunt opende in 2013 de deuren in de gebouwen van het station van Zele. Maatwerkbedrijf Mo-Clean voerde er kleine herstellingswerken uit aan fietsen en door hun aanwezigheid zorgden ze er ook voor dat er meer sociale controle was. "Nadat het Fietspunt enkele maanden geopend was, daalde het aantal fietsdiefstallen aan het station met 73 procent. Ook stelden we minder vandalisme vast rond het gebouw", zegt korpschef Mariska Van Hoylandt.





Een succesverhaal dus, maar nadat treinmaatschappij NMBS zich terugtrok uit het project, moest het Fietspunt de deuren sluiten. Ook de loketten werden gesloten. De gemeente zorgde wel voor een basisdienstverlening. Zo werden elke ochtend de toiletten en de wachtzaal geopend om ze 's avonds opnieuw te sluiten. "Te weinig voor de Zelenaar. Daarom hebben we als gemeente beslist om zelf het stationsgebouw te huren en om er opnieuw een Fietspunt in te richten. Daarvoor trekken we 40.000 euro per jaar uit", zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld).





Ook fietsen huren

De concrete uitwerking is opnieuw voor maatwerkbedrijf Mo-Clean. Zij zorgen elke dag dat de toiletten opengaan en ze houden een oogje in het zeil in de fietsenstalling. "Pendelaars kunnen hun fiets hier laten herstellen. Het gaat om kleine herstellingswerken zoals een licht, een band of een rem vervangen", zegt Jo De Niel, directeur van Mo Clean. En er is ook een nieuwigheid. "Voortaan kunnen er ook fietsen gehuurd worden", weet burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Die fietsen kunnen terug naar hier gebracht worden, maar ook naar Dendermonde of naar Lokeren, waar Mo-Clean Fietspunten uitbaat." Een fiets huren kost 8 euro voor een halve dag en 12 euro voor een hele dag. "Het is ook mogelijk om een abonnement aan te kopen. Belangrijk is wel dat er vooraf gereserveerd moet worden via de website", zegt De Niel.





Opnieuw nuttige invulling

Het Fietspunt is tien maanden per jaar open, tijdens sommige schoolvakanties is het gesloten. Door de uitbating van het Fietspunt in handen van Mo-Clean te leggen, steunt de gemeente meteen ook de sociale economie. Elke dag zijn er twee personen van de doelgroep aan het werk in het Fietspunt.





Op die manier moet het hele stationsgebouw opnieuw een nuttige invulling krijgen. "We hopen hier ooit een Mobipunt te kunnen ontwikkelen", zegt De Mey. "De Vlaamse overheid maakt werk van een project waarbij ze Mobipunten voorzien. Dat zijn plaatsen waarop verschillende functies samengebracht worden. Het gaat onder andere om een treinstation, autodelen maar evengoed lockers en info over buurtactiviteiten."