Fietser koning in Bookmolenstraat en Kloosterstraat 24 februari 2018

Vanaf mei krijgt Zele zijn eerste fietsstraten. In de Bookmolenstraat, Kloosterstraat, Bunderstraat en de Dr V. Van Cauterenstraat vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot aan de Dr. Armand Rubbensstraat wordt de fietser koning. "In enkele straten in het centrum is een grote concentratie aan scholen met als gevolg dat er veel schoolgaande fietsers rijden", zegt schepen van mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld). "Daarom maken we vanaf mei van die straten fietsstraten." In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur en fietsers hebben er altijd voorrang. Auto's mogen de fietsers niet inhalen. Het begin en het einde van een fietsstraat wordt aangeduid met borden en met markeringen op de grond. De gemeenteraad keurde de inrichting van de fietsstraten afgelopen donderdag goed. Oppositieraadslid Pieter Herwege (CD&V) vroeg zich af of er niet meer straten in Zele in aanmerking komen. "We wachten af wat dit eerste project geeft", antwoordde De Mey. "Als dit werkt, bekijken we binnen de commissie welke straten kunnen volgen." (KDBB)