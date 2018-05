Fietser (55) sterft na aanrijding door trein SLACHTOFFER SLALOMDE WELLICHT TUSSEN GESLOTEN SLAGBOMEN KOEN BATEN

09 mei 2018

02u25 1 Zele Een 55-jarige man uit Lokeren is gisteren gegrepen door een trein aan de spoorwegovergang in Goeiende in Zele en ter plaatse overleden. Wellicht slalomde het slachtoffer tussen de gesloten slagbomen. Het is het tweede dodelijke ongeval in negen jaar tijd. Is de spoorwegovergang er onveilig?

De vijftiger kwam gisteren rond 11.45 uur uit de richting van Lokeren en reed op het fietspad naast de spoorweg. Aan de spooroverweg in Goeiende bij Zele gaat het fietspad verder aan de andere kant van de treinsporen en moeten de fietsers de overweg er kruisen. Toen de 55-jarige man aankwam, stond het licht op rood en was de slagboom naar beneden. De slagboom sluit niet de hele weg af, waardoor de fietser vermoedelijk nog tussen de gesloten slagbomen slalomde. Daarbij werd hij gegrepen door de trein. Door de klap kwam hij 20 meter verder in de berm terecht. Hij overleed ter plaatse.





Aan diezelfde spooroverweg overleed op 3 februari 2009 de 16-jarige Falco Christiaens. De tiener slalomde toen ook tussen de slagbomen op zijn terugweg van de Onze-Lieve-Vrouw Presentatieschool in Lokeren.





Tweede ongeval

Het tweede ongeval in 9 jaar tijd stelt de veiligheid van de spoorwegovergang in vraag. Een buurtbewoner ziet regelmatig jongeren na schooltijd de sporen dwarsen ook al zijn de slagbomen naar beneden. "Levensgevaarlijk, en dat allemaal om een beetje tijd te winnen", vertelt Eddy D.





Na het eerste ongeval zijn er een pak veiligheidsmaatregelen genomen. "Wij hebben signalisatie geplaatst op de grond om de fietsers te waarschuwen", vertelt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).





Extra steunlicht

"Ook hebben we een extra steunlicht geplaatst in de richting van de fietsers die uit Lokeren komen. Ze kunnen dus het geluid en de lichten perfect horen en zien. We hadden aan Infrabel gevraagd om de slagbomen groter te maken, maar om de hulpdiensten niet te belemmeren zijn ze hier niet op ingegaan. Wij betreuren dit ongeval, maar roepen weggebruikers op om extra voorzichtig te zijn", zegt Poppe.





"Het is en blijft belangrijk om de verkeersregels te respecteren aan een overweg. Alles aan de overweg werkte naar behoren. Over de slagbomen is geen discussie, omdat dit overal zo is. We proberen zoveel mogelijk overwegen af te sluiten, maar dit hangt af van gemeente per gemeente en moet telkens onderzocht worden", besluit Frederic Petit van infrastructuurbeheerder Infrabel.





Het treinverkeer mag aan de spoorwegoverweg in Goeiende in Zele 120 kilometer per uur rijden, maar het is niet duidelijk hoe snel de trein precies reed vlak voor het ongeval. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden.