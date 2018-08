Feest in Avermaat Katrijn De Bleser

13 augustus 2018

Het kerk- en wijkcomité van Avermaat organiseert op woensdag 15 augustus naar goede gewoonte het wijkfeest. Voor de eucharistieviering in openlucht en voor de tractorzegening worden meer dan 500 toeschouwers verwacht. Die viering gaat door op de weide ter hoogte van Avermaat 202 om 9.30 uur. Onmiddellijk na de viering wordt een gezellig aperitief op de weide voorzien met muzikale omlijsting van de Heikantse dorpsmuzikanten. ’s Middags staat er een eetfestijn op het programma en in de namiddag is er een pannenkoekenslag. Er is kinderanimatie voorzien en de hele dag lang lopen er tentoonstellingen in de kerk. Zo heeft Frank Coene het er over ‘Een Britse Spioen’ tijdens de Eerste Wereldoorlog, er zijn schilderwerken te zien van verschillende kunstenaars, van ambachten en Eric De Graeve toont zijn postzegel- en postkaartenverzameling.