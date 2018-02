Familiekoor organiseert Wijndegustatie 24 februari 2018

Het Familiekoor organiseert voor de zestiende keer een Wijndegustatie. Die gaat door op 4 maart in het parochiecentrum aan het marktplein in Zele van 14.30 tot 19 uur. Iedereen is welkom om te proeven uit het gamma wijnen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Zuid-Afrika, Chili en Argentinië. Deelnemen kost 5 euro. Info: www.familiekoor-zele.be. (KDBB)