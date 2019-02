Familiekoor organiseert Wijndegustatie Geert De Rycke

07 februari 2019

Het Zeelse Familiekoor organiseert een wijndegustatie. Dat doen ze om de clubkas te spijzen. De mensen van het Familiekoor zorgen voor wijnen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Chili, Argentinië, Californië en Hongarije. Om de wijntjes te komen proeven, wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. Iedereen is welkom om te komen proeven op zondag 24 februari van 14.30 tot 19 uur in het Parochiecentrum aan het marktplein van Zele. Proevers die een wijntje naar hun zin gevonden hebben, kunnen enkele flessen bestellen. De bestelde flessen kunnen afgehaald worden op zaterdag 18 maart tussen 14 en 16.30 uur in het Pius X College.