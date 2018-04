Externe firma helpt deze zomer onkruid verwijderen 27 april 2018

Het gemeentebestuur van Zele gaat samenwerken met een externe firma in de strijd tegen onkruid op straat. "Alle bewoonde straten zullen dit jaar twee tot drie keer geveegd worden. Daarvoor maakten we 100.000 euro vrij", zegt schepen van Milieu Geert Roosenboom (Open Vld). "Dit veegplan is slechts één van de extra maatregelen die we nemen om onze gemeente proper te houden. Omdat we als openbaar bestuur geen chemische middelen meer mogen gebruiken, zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. De veegwerken zullen deels in eigen beheer gebeuren en deels uitbesteed worden. Er staan ook nog een aankoop van een nieuwe veegmachine op het programma." Onafhankelijk gemeenteraadslid Francis De Donder pleitte hier eerder al voor, na de actie vorige zomer waarbij hij zelf de straat op trok om mensen aan te sporen onkruid te verwijderen. (KDBB)