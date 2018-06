Even bezinnen op 'treintje naar verdraagzaamheid' 26 juni 2018

De gemeenteschool heeft een nieuw speeltuig. 'De trein naar verdraagzaamheid' is niet enkel een leuk speeltuig, het heeft ook een symbolische waarde. De trein kreeg de naam 'Polandi'. "Dat is IJslands voor 'verdraagzaamheid'. Het is dan ook de bedoeling om meer verdraagzaamheid in de hand te werken: tussen de leerlingen, tussen de leerkrachten en tussen leerlingen, leerkrachten en directie. Als het even moeilijk gaat, kan er een bezinningsmomentje ingelast worden", zegt schepen van Onderwijs, Luc Raman (Zele Vlakaf) die ook lesgeeft in het VTS in Sint-Niklaas. "Het was mijn collega Michel Casteleyn die samen met zijn leerlingen van het tweede jaar de trein maakte op mijn vraag. We zijn trots dat de trein op weg naar de toekomst een mooi plekje gekregen heeft." (KDBB/Foto GDR)