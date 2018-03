Etienne Quintyn krijgt cultuurprijs 2017 09 maart 2018

De cultuurprijs van 2017 ging naar Etienne Quintyn. "Heemkundige Etienne kreeg een bijzondere onderscheiding door het behalen van het Jozef Weyns-eremerk, dat is de hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig vlak", weet schepen van Cultuur, Guy De Roover (ZDB). "Hij behaalde die erkenning voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde. Hij is een van de pioniers van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele."





De Zeelse heemkundige kring heeft intussen zo'n 600 leden en is daarmee een van de grootste van Oost-Vlaanderen. De vereniging viert eind dit jaar haar 50ste verjaardag. Etienne kreeg dertig jaar geleden ook al de eerste Zeelse cultuurprijs. Marie-Louise Vehent kreeg de prijs voor cultuurverdienste voor haar jarenlange inzet voor de kantmarkt. Verder kreeg ook Davy Herrebaut een pluim. Hij is organisator van het kerstconcert.





(KDBB)