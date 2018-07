Etienne en Rita vijftig jaar getrouwd Koen Baten

24 juli 2018

09u42 0

Etienne Janssens (75) en Rita Van Der Strieckt (71) uit Zele hebben dit jaar hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd in het bijzijn van hun familie. Etienne heeft na zijn legerdienst bij de Zeelse politie gewerkt en daarna overgestapt naar de privésector. Rita heeft twaalf jaar lang de winkels van ETRIAN uitgebaat. Daarvoor was ze werkzaam in de Alba en de Kredietbank van Zele. De burgemeester van Zele kwam langs om het koppel te huldigen.