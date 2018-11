Elektriciteitskast vat vuur in loods op industrieterrein Koen Baten

17 november 2018

De brandweer van Zele werd deze ochtend opgeroepen voor een industriebrand in de Baaikensstraat in Zele. In een loods had een elektriciteitscabine vuur gevat. “Rondom de cabine lagen nog heel wat kabels en deze begonnen te roken, wat voor een rookontwikkeling zorgde in het gebouw”, aldus commandant Paul De Wilde. “In de loods was er ook ammoniak aanwezig, daarom verwittigden de eigenaars ons en kwamen wij meteen ter plaatse. Uiteindelijk was alles snel onder controle", klinkt het. Het vuur werd uiteindelijk gedoofd met een brandblusser. De brandweer deed nog een controle van het gebouw. Alle aanwezigen konden tijdig naar buiten gaan.