Eindelijk verlichting op komst aan fietspad langs spoorweg 24 mei 2018

02u39 0 Zele De verlichting voor het fietspad langs de spoorweg in Zele komt er eindelijk. Al jaren vragen oppositiepartijen om er werk van te maken.

Op de agenda van de gemeenteraad van mei staat de goedkeuring van de offerte van Eandis voor de fietsverlichting langs de spoorweg in Zele. Het gaat om verlichting langs de fietspaden Wezepoelstraat-Binnenhof en Rinkhout-Huivelde. Al enkele jaren vragen oppositiepartijen CD&V en N-VA om daar werk van te maken zodat scholieren die in Lokeren naar school gaan en mensen die er werken zich veilig per fiets kunnen verplaatsen.





Eerst moesten nog een aantal procedures doorlopen worden. "De regionale mobiliteitsambtenaar keurde de unieke verantwoordingsnota van dit verlichtingsdossier eindelijk goed. Tijdens de commissie van 22 maart werden nog enkele aanpassingen aangebracht en begin deze maand werd ons de definitieve goedkeuring bezorgd", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld).





Het kostenplaatje voor de verwezenlijking van de verlichting wordt geraamd op zo'n 63.000 euro exclusief BTW. Dat wordt volledig gesubsidieerd: de helft door de provincie en de helft door de Vlaamse overheid.





(KDBB)